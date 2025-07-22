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В CRM-системе «Диасофт» реализована возможность управления процессами продвижения продуктов и услуг компании

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Управление маркетингом» для продвижения продуктов и услуг организаций. Он входит в состав решения Digital Q.CRM. Продукт предназначен для создания и управления комплексом действий, направленных на повышение узнаваемости бренда, его продуктов и услуг. Это дает возможность компаниям из любых сфер экономики стимулировать увеличение целевой аудитории и, как следствие, продаж.

«Управление маркетингом» не только покрывает основные процессы по продвижению продуктов и услуг компании, но и позволяет сделать эту деятельность более эффективной и прозрачной.

Функциональность продукта позволяет: автоматизировать управление маркетинговыми кампаниями; управлять продвижением как одного продукта, так и комплексом продуктов; хранить артефакты по продвижению: тексты новостей, презентации, планы показов, записи встреч и т.д.; классифицировать программы продвижения для группировки по различным критериям.

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Бизнес

В ближайшее время специалисты «Диасофт» добавят в продукт следующие возможности: автоматизацию процессов лидогенерации и управления рассылками; планирование и назначение мероприятий в рамках программ продвижения, ведение календаря маркетинговых событий; постановку целей и задач ответственным, отслеживание их выполнения; оценку результативности программ продвижения и отдельных действий, интерактивные дашборды.

Продукт «Управление маркетингом» реализован в микросервисной архитектуре и может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации, отмечают в «Диасофт».

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