Спрос на ретро-игры растет

Спрос на культовый тетрис вырос на 7%. К такому выводу пришли аналитики «Атол Онлайн», проведя исследование обезличенных данных продаж за январь-май 2024 и 2025 гг. При этом средняя сумма покупки составила 292 руб., что на 6% выше, чем в прошлом году. Об этом CNews сообщили представители «Атола».

Продажи приставки Segа выросли на 32%. Средняя стоимость покупки составила 1,767 тыс. руб., что на 11% выше, чем годом ранее. Это может свидетельствовать о возросшем интересе к классическим играм 90-х, в том числе и в качестве подарков.

В то же время, спрос на Dendy несколько снизился — на 10. Средний чек вырос на 20%, достигнув 1,138 тыс. руб.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж «Атол Онлайн» по 1,8 млн чеков за январь-май 2024 и 2025 гг.