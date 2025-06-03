Разделы

Бизнес Кадры
|

Как россияне расставляют приоритеты на работе

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди более 2,5 тыс. соискателей, чтобы узнать, как россияне расставляют приоритеты в рабочих задачах. Результаты показали, что большинство сотрудников предпочитают сначала справляться с самыми срочными задачами, а уже потом переходить к менее приоритетным. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился весной 2025 г. среди 2563 российских соискателей.

Так, 64% респондентов отметили, что в первую очередь выполняют задачи с жесткими сроками, а затем переходят к тем, которые могут подождать. На втором месте – подход, когда сначала решаются сложные задачи, а потом простые и быстрые (11%). Автоматизированные системы распределения задач, которые определяют порядок работы, действуют на работе у 10% опрошенных.

hh1.jpg

hh.ru

Женщины чаще мужчин выбирают выполнение срочных задач (70% против 57%), тогда как мужчины чуть чаще пользуются автоматизированными системами (12% против 8%).

Возраст также влияет на подход к работе. Молодые специалисты в возрасте 18-24 лет чаще других выбирают сложные задачи в первую очередь (13%), а сотрудники старше 55 лет чаще всего сосредотачиваются на срочных задачах (71%).

Различия заметны и в профессиональном разрезе. Например, финансисты (81%), юристы (77%) и маркетологи (76%) чаще других ставят в приоритет срочные задачи. В то же время рабочий персонал и сотрудники сферы безопасности чаще выбирают выполнение задач в произвольном порядке (12% и 14% соответственно).

Андрей Шарак, Lansoft, — о трех стратегических направлениях развития рынка
Импортонезависимость

Что касается времени выполнения задач, 41% респондентов признались, что новые задачи занимают у них больше времени, так как приходится разбираться в деталях самостоятельно. При этом 35% отметили, что всегда укладываются в стандартные сроки, а 12% заявили, что продолжительность выполнения задач зависит от их сложности.

hh2.jpg

hh.ru

Женщины чаще мужчин сталкиваются с увеличением времени на выполнение новых задач (44% против 37%), а мужчины чаще отмечают, что сложные задачи могут занимать несколько дней или даже недель (15% против 10%).

Профессиональная принадлежность также влияет на скорость выполнения задач. Например, юристы (55%), менеджеры по продажам (47%), а также финансисты (46%) чаще других отмечают, что новые задачи требуют больше времени. А вот медики и фармацевты в подавляющем большинстве случаев укладываются в стандартные сроки (62%).

Результаты исследования показывают, что подход к работе и расстановка приоритетов зависят от множества факторов: от пола и возраста до профессиональной сферы. Эти данные помогают лучше понять, как сотрудники организуют свою работу, и могут быть полезны как работодателям, так и самим соискателям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще