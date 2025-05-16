Экосистема Digital Q от «Диасофт» – лучшая инфраструктура разработки по версии CNews Market Leader – будет представлена на Diasoft Partners Day 20 мая

Экосистема Digital Q от компании «Диасофт» заняла первое место в рейтинге «Low-code платформы – инфраструктура разработки» и получила награду CNews Market Leader как лучшая инфраструктура разработки. Рейтинг был представлен в конце апреля на конференции «Low-code и no-code 2025». Вхождение в данный рейтинг подтверждает статус «Диасофт» как одного из лидеров в направлении быстрой разработки цифровых решений.

20 мая 2025 г. экосистема Digital Q будет представлена на Diasoft Partners Day. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

При составлении рейтинга учитывались универсальность платформ (архитектура, поддержка языков программирования, количество готовых решений) и поддержка процессов разработки. Digital Q – это более 30 платформ, каждая из которых автоматизирует конкретные задачи и процессы. В числе ключевых платформ:

Digital Q.Archer – платформа для проектирования бизнес-архитектуры и генерации микросервисов. Декларирует сущности, определяет структуру АРІ и генерирует соответствующий программный код в микросервисной архитектуре.

– платформа для проектирования бизнес-архитектуры и генерации микросервисов. Декларирует сущности, определяет структуру АРІ и генерирует соответствующий программный код в микросервисной архитектуре. Digital Q.BPM – платформа для автоматизации и управлением бизнес-процессами с подтвержденной высокой производительностью – более 4 000 процессов/сек. Включает в себя гибкие средства визуального проектирования, отладки, мониторинга, майнинга бизнес-процессов.

– платформа для автоматизации и управлением бизнес-процессами с подтвержденной высокой производительностью – более 4 000 процессов/сек. Включает в себя гибкие средства визуального проектирования, отладки, мониторинга, майнинга бизнес-процессов. Digital Q.Palette – платформа для визуальной разработки UI/UX с библиотеками компонентов и шаблонами. Включает инструменты совместной разработки и проектирования UI, инструменты автоматического создания UI, обеспечивает автоматическую генерацию открытого микросервисного фронтэнда в формате Angular или React.

– платформа для визуальной разработки UI/UX с библиотеками компонентов и шаблонами. Включает инструменты совместной разработки и проектирования UI, инструменты автоматического создания UI, обеспечивает автоматическую генерацию открытого микросервисного фронтэнда в формате Angular или React. Digital Q.Sensor BI – BI-платформа для построения аналитических дашбордов, аналитической отчетности и бизнес-мониторинга со встроенным искусственным интеллектом, который позволяет создавать дашборды в режиме общения на русском языке без специальных IT-знаний.

– BI-платформа для построения аналитических дашбордов, аналитической отчетности и бизнес-мониторинга со встроенным искусственным интеллектом, который позволяет создавать дашборды в режиме общения на русском языке без специальных IT-знаний. Digital Q.DataFlows – компонентная ETL-платформа для управления потоками данных от источников до инфраструктуры хранения и создания аналитических BI-витрин.

– компонентная ETL-платформа для управления потоками данных от источников до инфраструктуры хранения и создания аналитических BI-витрин. Digital Q.DataFactory – платформа для работы с данными, позволяет автоматизировать весь процесс обработки данных: от загрузки до визуализации.

– платформа для работы с данными, позволяет автоматизировать весь процесс обработки данных: от загрузки до визуализации. Digital Q.Integration – высокопроизводительная интеграционная платформа с доказанной производительностью более 10 000 сообщений/сек. Позволяет управлять обменом сообщениями по всем используемым каналам, обеспечивая высокую производительность и надежность решения.

– высокопроизводительная интеграционная платформа с доказанной производительностью более 10 000 сообщений/сек. Позволяет управлять обменом сообщениями по всем используемым каналам, обеспечивая высокую производительность и надежность решения. Digital Q.Tasks&Teams и Digital Q.PM – платформы для управления IT-производством, ресурсами и командами в режиме Agile и Waterfall с широким спектром производственных метрик, собранных в управленческий ситуационный центр цифрового производства.

Digital Q.DevOps – платформа для управления стендами, тестированием, обеспечения контроля качества и сборками, позволяющая организовать процессы непрерывного развертывания и разработки (CI/CD).

Главная особенность Digital Q — генерация независимых микросервисных приложений, полностью открытых для клиента, что радикально снижает трудоемкость разработки новых и/или импортозамещения ранее внедренных решений.

Решения экосистемы подходят как для IT-компаний, разрабатывающих собственные продукты, так и для крупных заказчиков, создающих внутренние центры разработки. Поддерживается работа с партнерами, интеграторам, а также созданы механизмы для вывода на рынок для капитализации разработанных решений.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.