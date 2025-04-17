Wildberries добавила возможность переноса карточек товаров продавцов с остатками продукции

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) обновит услугу переноса карточек товаров продавцов между личными кабинетами. Теперь это можно будет сделать с сохранением не только отзывов и рейтинга, но и остатков товаров на складах по модели FBW. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Услуга пригодится в случае регистрации нового личного кабинета на портале «WB Партнеры», например, при смене юридического лица или при переходе с ИП на ООО. Также инструмент будет полезен при передаче бизнеса другому продавцу — например, при продаже товарных остатков. Это позволит сохранить инвестиции в продвижение карточек и сэкономить время на перемещение и подготовку товара к реализации от имени нового продавца.

На данный момент сервис позволяет перенести только карточки товаров, по которым не было продаж и поставок 14 или более дней и которые не находятся на любом из этапов поставки, при условии, что у владельца, и у получателя карточек есть доступ к инструменту. А если у продавца несколько вариантов одного товара объединены в одну карточку, то он может перенести их вместе. Для этого следует указать артикулы всех вариантов из объединенной карточки.

На первом этапе обновленный сервис будет доступен для тестовой группы продавцов из России. В будущем, после завершения этапа тестирования, инструмент откроется для всех российских партнеров Wildberries.