Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries добавила возможность переноса карточек товаров продавцов с остатками продукции

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) обновит услугу переноса карточек товаров продавцов между личными кабинетами. Теперь это можно будет сделать с сохранением не только отзывов и рейтинга, но и остатков товаров на складах по модели FBW. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Услуга пригодится в случае регистрации нового личного кабинета на портале «WB Партнеры», например, при смене юридического лица или при переходе с ИП на ООО. Также инструмент будет полезен при передаче бизнеса другому продавцу — например, при продаже товарных остатков. Это позволит сохранить инвестиции в продвижение карточек и сэкономить время на перемещение и подготовку товара к реализации от имени нового продавца.

На данный момент сервис позволяет перенести только карточки товаров, по которым не было продаж и поставок 14 или более дней и которые не находятся на любом из этапов поставки, при условии, что у владельца, и у получателя карточек есть доступ к инструменту. А если у продавца несколько вариантов одного товара объединены в одну карточку, то он может перенести их вместе. Для этого следует указать артикулы всех вариантов из объединенной карточки.

На первом этапе обновленный сервис будет доступен для тестовой группы продавцов из России. В будущем, после завершения этапа тестирования, инструмент откроется для всех российских партнеров Wildberries.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

Бежавшая из России IKEA лишилась десятков миллионов евро из-за хакерской атаки

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

Арестованы мошенники, выманившие 19 миллионов евро с помощью фальшивых ИИ-роликов со знаменитостями

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153