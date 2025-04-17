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МТС объявила дату и место проведения годового общего собрания акционеров

МТС объявляет о решении совета директоров МТС провести годовое общее собрание акционеров 24 июня 2025 г. в 14:00 по московскому времени. Регистрация участников (акционеров) будет доступна с 12:30 по московскому времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров в этом году будет проходить в очной форме. Место проведения собрания – Центр событий РБК (Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.7).

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров (ГОСА), будет составлен по состоянию на 1 июня 2025 г.

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