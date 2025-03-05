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Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила минорные обновления для версий СУБД Postgres Pro Standard: 13.20.1, 14.17.1, 15.12.1, 16.8.1, 17.4.1.В текущих выпусках появились новые возможности и улучшена производительность. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Ключевые изменения

В выходные файлы crash_info добавили новые сведения – текущий рабочий каталог, каталог PGDATA и др. Также исправили ряд проблем, например, когда при включенном параметре crash_info могли не записываться диагностические файлы во время обработки переполнения стека. Раньше обработчик сигналов запускался на стеке с переполнением, что могло помешать его запуску из-за нехватки памяти. Теперь же обработчик использует альтернативный стек.

В команде создания профиля CREAT PROFILE реализовали повышенные требования безопасности.

Кроме того, обновили расширения pgpro_stats – до версии 1.8.1, pg_portal_modify – до версии 0.3.5; приложение mamonsu – до версии 3.5.11 и модули aqo, pg_variables, rum, fasttrun.

В модуле pgpro_pwr версии 4.8 теперь можно отслеживать версии расширений, установленных в кластере, и скрыть данные для определенных баз данных в отчете.

В расширение pg_proaudit добавлено новое поле событий (имя пользователя сеанса) и поддержка новых классов (ALL_DDL_NONTEMP и ALL_DML_NONTEMP).

С деталями обновлений и миграции на новые версии можно ознакомиться в замечаниях к выпускам: 13.20.1, 14.17.1, 15.12.1, 16.8.1, 17.4.1.

Postgres Pro Standard – редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок – поддерживает расширенное секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и другое. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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