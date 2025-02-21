Сервис цифровой аналитики «Объектив.рф» представил девелоперам новый ИТ- продукт — систему Интегративного ценообразования

Сервис цифровой аналитики «Объектив.рф» представил девелоперам новый ИТ- продукт — систему Интегративного ценообразования. Это инновационное решение, которое позволяет девелоперским компаниям в режиме реального времени не только анализировать изменения в собственном ассортименте, но и получать детальную информацию о состоянии рынка. Система учитывает темпы продаж, ассортимент, цены и остатки в аналогичных продуктовых сегментах у прямых конкурентов, что делает ее уникальным инструментом для принятия стратегических решений. Об этом CNews сообщили представители «Объектив.рф».

Решение создано на базе интеграции CRM системы «Домопланер» и сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф».

«Интегративное ценообразование — это новый уровень работы с аналитикой, который позволит девелоперу видеть себя в контексте рынка оперативно, структурно и точно. А главное именно там, где идет основная работа с ассортиментом и ценой — в рабочей панели собственной CRM системы, которую мы научили определять конкурентное окружение и видеть внешние ключевые маркеры рынка - темпы реализации, цены, остатки, текущий ассортимент в проектах- конкурентах», – сказала автор концепции интегративного ценообразования, глава экспертного центра «Объектив.рф» Ксения Чернецкая.

«Интеграция с источником данных о рынке серьезно повышает уровень динамического ценообразования CRM системы «Домопланер». Нам удалось соединить две ключевых составляющих, которые помогают девелоперу видеть максимально объективную картину рыночной ситуации. В настоящий момент новое решение уже тестируют наши клиенты. Система Интегративного ценообразования будет и дальше расширять свой функционал — у нас есть еще много интересных идей», – сказал фаундер компании «Домопланер» Егор Михальчук.