Разделы

Цифровизация
|

Минцифры: развитие ИТ-отрасли – цифры и тенденции

ИТ-отрасль укрепляет позиции одного из самых динамично развивающихся экономических секторов. Зарплаты здесь выше, чем в среднем по экономике, а компании все больше вкладывают в свое развитие. Об этом говорят данные за первые три квартала 2024 г. из нового исследования Высшей школы экономики. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Рост реализации товаров и услуг

ИТ-компании за первые три квартала 2024 г. продали собственных товаров и услуг на 2,72 трлн руб. Это на рекордные 56,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Продажи товаров и услуг выросли в крупнейших сегментах отрасли: разработка ПО — на 59,5%; обработка данных — на 50,2%.

Больше сотрудников и выше зарплаты

Количество занятых в ИТ продолжило расти и за девять месяцев 2024 г. превысило 990 тыс. человек. При этом среднемесячная зарплата в отрасли в III квартале 2024 г. составила более 176 тыс. руб. Это на 24,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Рост инвестиций

Объем инвестиций в ИТ-отрасль за девять месяцев 2024 г. увеличился на 62%, достигнув 429,4 млрд руб.

Сильнее всего росли вложения в следующих сегментах: обработка данных — на 62,1%; разработка ПО — на 60,6%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Власти заказали проверку госсубсидий на создание российского литографа

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще