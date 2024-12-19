Продавцы на «Яндекс Маркете» смогут привлекать отзывы от покупателей в пять раз дешевле

«Яндекс Маркет» понизил минимальную награду за текстовый отзыв для товаров дешевле 500 рублей. Теперь он будет стоить для продавца 10 руб. вместо 50 руб. Покупатель получит за его написание 10 баллов «Плюса». Благодаря этому продавцам стало выгоднее увеличивать количество отзывов на своих товарах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Продавцы начали предлагать покупателям новую награду в начале ноября 2024 г. За полтора месяца акцией воспользовались более 3000 партнеров. Такая система мотивации работает - для недорогих товаров отзывы с наградой в 10 баллов собираются почти в 2,5 раза быстрее, чем без нее. Покупатели воспринимают награду в 10 руб. за написание отзыва на такие товары как справедливую.

Начать сбор отзывов на недорогие товары можно в любой момент. Для этого нужно запустить готовую автокампанию или настроить ее вручную, чтобы отзывы приходили на отдельные товары.

Продавцы на «Яндекс Маркете» уже могут мотивировать покупателей оставлять не только текстовые, но и видеоотзывы за дополнительные баллы «Плюса». На самих товарах появился бейдж, который показывает, сколько баллов можно получить за отзыв. Так покупатели могут оценить сам товар с помощью видеоотзывов и выгоду от его покупки в момент принятия решения о заказе.