Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут спланировать свой шопинг с помощью списков

Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут создавать тематические списки товаров и делиться ими с близкими. В подборки можно добавить подарки на Новый год, зимнюю одежду для всей семьи или, например, понравившиеся предметы интерьера. С помощью списков поиск нужных товаров станет еще удобнее и для покупателя, и для его близких: например, когда нужно выбрать подарок на праздник. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Создать список можно прямо из ленты рекомендаций, поисковой выдачи и карточки товара — достаточно добавить товар в избранное. После этого приложение предложит создать новый список или внести товар в уже существующий. Формировать и просматривать подборки можно также через вкладку «Списки» в разделе «Избранное». Количество создаваемых списков неограниченно. Подборки можно редактировать: например, менять названия и добавлять новые товары.

Посмотреть новый список может только пользователь, создавший его, но при желании он может поделиться им с друзьями, близкими или коллегами. Также покупатели могут просматривать тематические подборки в разделе «Популярное». Создатель списка сможет посмотреть, сколько человек подписались на его подборку.