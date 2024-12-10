Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут спланировать свой шопинг с помощью списков

Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут создавать тематические списки товаров и делиться ими с близкими. В подборки можно добавить подарки на Новый год, зимнюю одежду для всей семьи или, например, понравившиеся предметы интерьера. С помощью списков поиск нужных товаров станет еще удобнее и для покупателя, и для его близких: например, когда нужно выбрать подарок на праздник. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Создать список можно прямо из ленты рекомендаций, поисковой выдачи и карточки товара — достаточно добавить товар в избранное. После этого приложение предложит создать новый список или внести товар в уже существующий. Формировать и просматривать подборки можно также через вкладку «Списки» в разделе «Избранное». Количество создаваемых списков неограниченно. Подборки можно редактировать: например, менять названия и добавлять новые товары.

Посмотреть новый список может только пользователь, создавший его, но при желании он может поделиться им с друзьями, близкими или коллегами. Также покупатели могут просматривать тематические подборки в разделе «Популярное». Создатель списка сможет посмотреть, сколько человек подписались на его подборку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

В России вакханалия «покупателей-экстремистов», от которой страдают продавцы электроники и торговые сети. Полиция бездействует

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще