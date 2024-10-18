Обновление «Р7-Офис. Сервер документов»: новые инструменты для работы с данными

Вышло обновление «Р7-Офис. Сервер документов» с новыми функциями, которые помогут в работе с таблицами, документами и данными. Обновление повысит эффективность работы благодаря новым инструментам управления данными. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Отображение формул в таблицах

Теперь можно отобразить формулы, использованные для расчета данных в таблицах. Это особенно полезно при работе с большими таблицами, где важно проверить точность расчетов. Благодаря этой функции можно будет увидеть, какие формулы применены к ячейкам.

Чтобы воспользоваться функцией, в таблице в меню «Формула» нужно выбрать «Показать формулы». Формулы отобразятся в ячейках вместо результатов. После проверки можно вернуть отображение результатов, повторно нажав на эту кнопку.

Сортировка дней недели в сводных таблицах

Добавлена возможность настраивать порядок сортировки дней недели в сводных таблицах. Это позволяет организовывать данные по необходимости, например выбрать стандартную сортировку (с понедельника по воскресенье) или обратную (с воскресенья по понедельник).

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо открыть сводную таблицу и найти опцию сортировки в меню «Данные». В появившемся окне можно настроить порядок отображения дней недели.

Расширенная настраиваемая сортировка

Пользователи смогут создавать собственные списки для сортировки данных. Можно задать индивидуальные критерии сортировки, выходящие за рамки стандартных (от А до Я, по возрастанию, убыванию и т. д.). Функция особенно полезна для больших массивов данных, где требуется уникальная последовательность, например для степени важности, статуса задачи или любых других пользовательских запросов.

Для настройки сортировки необходимо открыть таблицу и выбрать необходимый участок в таблице. Далее в меню «Данные» следует выбрать «Настраиваемая сортировка» и указать нужные параметры. Также возможно импортировать список сортировки и сохранить его для дальнейшего использования.

Функция анализа данных «Подбор цели»

В обновлении добавлена функция «Подбор цели», которая позволяет автоматически изменять значения в одной ячейке для достижения заданного результата в другой. Эта функция помогает решать задачи обратного анализа, когда необходимо выяснить, какое значение должно быть введено, чтобы итоговый результат соответствовал цели. Например, можно определить, какой объем продаж нужен для достижения определенной прибыли или как изменение стоимости влияет на итоговый бюджет.

Чтобы использовать функцию, необходимо открыть таблицу с формулой, связанной с целевой ячейкой. В меню «Данные» следует выбрать опцию «Подбор цели» и задать параметры: указать ячейку с целевым значением и ячейку, которую нужно изменить для достижения этого результата.

Ограничение редактирования в документах

Новая возможность — заблокировать для редактирования отдельные разделы документа, что позволяет лучше контролировать его содержание. Эта функция полезна при работе с документами, которые необходимо передать другим пользователям, но при этом сохранить их целостность. Можно защитить документ паролем, позволяя изменять только определенные части, а остальные останутся неизменными.

Для того чтобы включить функцию, необходимо открыть документ и перейти в меню «Ограничить редактирование». Там можно выбрать разделы, в которых редактирование будет разрешено.