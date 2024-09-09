Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: спрос на видеомонтажеров в России вырос в пять раз за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за лето 2024 г. и определили рейтинг креативных профессий с наибольшим приростом вакансий и самым высоким предлагаемым зарплатам для новых сотрудников. Среди творческих специалистов больше всего спрос работодателей вырос на видеомонтажеров — в пять раз за год (+415%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Профессия видеооператора заняла второе место по числу новых вакансий — летом 2024 г. предложений о работе для них стало больше почти в четыре раза (+295%) при сравнении год к году. В 3,9 раза (+291%) увеличилось число предложений о работе для архитекторов.

av1.jpg
Самые востребованные креативные специалисты летом 2024 года

Летом 2024 г. среди высокооплачиваемых творческих профессий лидирует профессия артиста. В объявлениях о вакансиях работодатели часто указывают вилку зарплат с учетом максимальных значений, поэтому средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эти позиции составляет 142 589 руб. в месяц (+16% за год).

Вторую строчку рейтинга заняла профессия архитектора — средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 26% за год и достигли 90 040 руб. в месяц.

В тройку самых высокооплачиваемых творческих специалистов летом 2024 г. вошла профессия видеооператора — соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 83 881 руб. ежемесячно.

av2.jpg
Самые высокооплачиваемые креативные специалисты летом 2024 года

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS