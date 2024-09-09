«Авито Работа»: спрос на видеомонтажеров в России вырос в пять раз за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за лето 2024 г. и определили рейтинг креативных профессий с наибольшим приростом вакансий и самым высоким предлагаемым зарплатам для новых сотрудников. Среди творческих специалистов больше всего спрос работодателей вырос на видеомонтажеров — в пять раз за год (+415%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Профессия видеооператора заняла второе место по числу новых вакансий — летом 2024 г. предложений о работе для них стало больше почти в четыре раза (+295%) при сравнении год к году. В 3,9 раза (+291%) увеличилось число предложений о работе для архитекторов.

Самые востребованные креативные специалисты летом 2024 года

Летом 2024 г. среди высокооплачиваемых творческих профессий лидирует профессия артиста. В объявлениях о вакансиях работодатели часто указывают вилку зарплат с учетом максимальных значений, поэтому средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эти позиции составляет 142 589 руб. в месяц (+16% за год).

Вторую строчку рейтинга заняла профессия архитектора — средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 26% за год и достигли 90 040 руб. в месяц.

В тройку самых высокооплачиваемых творческих специалистов летом 2024 г. вошла профессия видеооператора — соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 83 881 руб. ежемесячно.