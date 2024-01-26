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Начальство стало реже раздражать россиян

Почти каждого второго россиянина ничего не раздражает в непосредственном руководителе. Начальники же чаще всего недовольны безответственностью и равнодушием подчиненных. В открытых опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и граждане, занимающие руководящие должности, из всех округов страны.

46% россиян ничего не раздражает в своих руководителях. У 5% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 4% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 3% — грубость и невоспитанность. По 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда подчиненных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Лишь 9% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывает нарекания безответственность персонала (15%), равнодушное отношение к своим обязанностям (9%), лень и неисполнительности (по 7%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность (5%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, о раздражающих недостатках начальства россияне стали говорить реже. Руководители же стали чаще раздражаться от безответственности, равнодушия и безынициативности подчиненных.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 359

Время проведения: 12-24 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

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