Как команда Яндекс Такси готовит сервис к Новому году?

Об этом и многом другом можно узнать в новой серии «Антологии технологий», в которой команда рассказывает, как устроен сервис.

В новой серии разработчики рассказали об технологиях и решениях, которые обеспечивают стабильную работу сервиса даже в условиях высоких нагрузок. Так, для того чтобы рассчитать необходимое количество «железа», команда сервиса в период подготовки проводит тестовые отключения дата-центров и плановые учения. Дашборды и роботы мониторят здоровье системы в реальном времени, а координаторы и разработчики симулируют поломки в тестовой копии приложения, чтобы быть готовыми к реальным инцидентам.

Все эти решения и технологии, а также команда разработки и надежности поддерживают стабильную работу сервиса в самый загруженный период в году – Новый год — чтобы все успели по делам и за праздничный стол к родным и друзьям.