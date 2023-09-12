«Яндекс маркет» впервые опубликовал принцип ранжирования товаров

«Яндекс маркет» раскрыл факторы ранжирования, которые влияют на место товарных предложений в поисковой выдаче маркетплейса. Самый большой вес для алгоритмов площадки имеет точное описание товара. От него на 27,5% зависит место карточки в выдаче по запросу покупателя на «Маркете». На втором месте персональные предпочтения пользователя на основе истории просмотров, добавления в корзину и покупок, их вес — 25,5%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Цена входит в топ-3 факторов с весом 18%. Если стоимость товара при прочих равных будет такой же или даже ниже, чем на других крупных площадках, предложение продавца поднимется в поисковой выдаче маркетплейса выше, а значит, будет выше и вероятность, что покупатель выберет именно его.

Столь высокий вес цены в ранжировании товарных предложений позволяет продавцам получить больше просмотров и заказов без использования дополнительных инструментов продвижения, в том числе платных. Согласно совместному исследованию «Яндекс маркета» и GFK, цена — это ключевой фактор для покупателя при выборе интернет-магазина. Более 60% клиентов маркетплейсов перед покупкой сравнивают цены на двух-трех площадках.

Помимо трех факторов, на позицию товарного предложения влияют общая популярность товара на площадке (вес 17%), а также его рейтинг, рейтинг продавца и срок доставки (еще 12%).

Более половины товаров, которые попадают в корзину, покупатели «Маркета» находят в результатах поискового запроса. Остальные — в рекомендательной ленте, персональных подборках или на главной странице сервиса.

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«Яндекс маркет» — сервис, на котором бизнес любого размера может продавать товары. Аудитория маркетплейса — 16,5 млн активных покупателей. Это клиенты, которые сделали хотя бы один заказ за последние 12 месяцев. Продавцы, сотрудничающие с «Маркетом», получают доступ к аудиториям и других сервисов «Яндекса» — например, это больше 40 млн пользователей Go и 20 млн — «Плюса». Подписчики «Плюса» в два раза чаще заказывают товары на Маркете и тратят в 3,5 раза больше, чем другие покупатели. Чтобы бизнесу было проще работать с маркетплейсом, сервис может взять на себя самые разные задачи по онлайн-продажам — в том числе обработку заказов, доставку товаров и общение с клиентами.