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Минцифры обеспокоено резким ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям

Минцифры получило письмо от операторов и поддерживает их обеспокоенность по увеличению затрат на присоединение объектов связи к электросетям.

По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Необходимость полностью оплачивать инфраструктуру для присоединения к сетям приведет к удорожанию услуг операторов и к значительному снижению темпов проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах.

Сейчас в России услуги связи — одни из самых дешевых в мире. Средняя стоимость услуг связи за последние 20 лет выросла всего в 1,3 раза, а цены на электроэнергию за этот же период выросли более чем в пять раз.

Минцифры проведет анализ влияния отмены льготных тарифов на возможное повышение стоимости услуг фиксированной и мобильной связи.

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