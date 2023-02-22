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«ФлексСофт» рассказал, какая архитектура core-banking обеспечит производительность и отказоустойчивость при импортозамещении технологий

Каким образом правильная современная архитектура банковского ядра влияет на миграцию системы на импортонезависимое ПО без потери производительности, рассказал Александр Борискин, заместитель генерального директора компании «ФлексСофт» на конференции «FinCore 2023 Новейшие практики и технологии трансформации IT-архитектуры».

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Фото: АО «ФлексСофт»

Спикер обозначил, что банковская core-система изначально должна быть построена на современных IT-технологиях и выделил основные подходы к построению горизонтально масштабируемой высокопроизводительной архитектуры банковского ядра.

Примером такой системы является флагманский продукт компании «ФлексСофт» — банковская бизнес-платформа FXL, которая построена на новейших технологиях и соответствует необходимым требованиям для построения высокопроизводительной инновационной архитектуры современного банка. Платформа FXL поддерживает безостановочные обновления, работает в режиме 24х7 и обладает собственным мощным BPM-процессором, который обеспечивает высокую скорость и гибкость настройки финансовых продуктов и бизнес-процессов, что в совокупности позволяет считать ее уникальным решением на рынке банковского программного обеспечения.

Выступление спикера вызвало интерес со стороны слушателей - на стенде компании специалисты «ФлексСофт» ответили на многочисленные вопросы о принципах построения высокопроизводительной архитектуры, преимуществах Платформы FXL и поделились концепцией импортозамещения. Токен: Pb3XmBtzt7bqsoLVR1Q259pYTZiTDPQA7qVt7uGРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/

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