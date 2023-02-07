Разделы

Телеком
|

Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн

Теперь размер комиссии за пополнение лицевого счета в приложении «Парковки России» составляет всего 4,95%, а ранее было 5,6% + 10 рублей (дополнительный сбор за транзакцию).

Например, до снижения ставки клиенты билайн в Москве при пополнении баланса парковочного счета с баланса мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку.

Реклама. beeline.ru Токен: LatgC6YtC

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ИКС Холдинг» запускает собственные спутники

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще