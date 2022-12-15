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Минцифры против запрета на удаленную работу из-за границы

Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», – сообщили представители Минцифры.

Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами ИТ-компании. При этом Минцифры настоятельно рекомендует очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

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При этом Минцифры считает невозможным такую удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты.

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