Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

VK запускает обучающую онлайн-платформу для бизнеса

VK объявила о запуске обучающей онлайн-платформы для бизнеса. Новая платформа станет базой знаний об инструментах VK для продвижения бизнеса. Любые предприниматели и специалисты — от самозанятых, малых и микропредприятий до представителей крупных брендов и профессионального сообщества — смогут найти на ней полезные материалы. За время первого месяца тестирования платформы обучение прошли более 300 тыс. пользователей.

Единая база знаний от экспертов компании поможет быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети. Материалы будут полезны предпринимателям, владельцами сообществ, интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и другим специалистам. Благодаря удобной навигации пользователи найдут тот контент, который необходим именно им. Обучение ориентировано на практику, поэтому будет полезно и новичкам, и уже опытным специалистам, которые хотят восполнить пробелы в знаниях.

Платформа построена на коротких материалах, для изучения которых не придется тратить много времени. Среди экспертов — команда VK и опытные специалисты. Обучение бесплатное и максимально гибкое: проходить курсы и читать статьи можно в собственном ритме и в свободном порядке.

В основе платформы — обратная связь от предпринимателей, которую получил общественный совет VK по поддержке малого и среднего бизнеса. Первый пилот — курс для новичков «Как вести бизнес «Вконтакте» — стартовал в августе 2022 г. За два месяца его уже прошли более 300 тыс. уникальных пользователей. Команда VK продолжит развивать платформу, дополнять и обновлять обучающие материалы. В будущем пользователи смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK. На платформе также можно следить за анонсами мероприятий и записываться на них онлайн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom

Виртуальный программист Microsoft ворует у разработчиков открытый код и выдает его за свой

Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа

Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании

Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо»

В России рухнули цены на DDoS-атаки, взлом и вредоносное ПО. По отдельным позициям падение в 27 раз

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября