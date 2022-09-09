«Росэлектроника» запустила производство промышленных чиллеров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил производство чиллеров для промышленного охлаждения. Оборудование предназначено для кондиционирования воздуха и обеспечения холодом сложных технологических процессов производства. Первый серийный образец установлен и введен в эксплуатацию на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

Чиллеры Pluton оснащены контроллерами, позволяющими удаленно отслеживать работу изделия. Регулирование контура осуществляется с помощью электронных расширительных вентилей, позволяющих оперативно и точно управлять производительностью установки, вследствие чего потребитель получает возможность увеличивать ее энергоэффективность. Помимо цифровых методов контроля, в состав установок входят манометры, обеспечивающие контроль за давлением.

Чиллеры оборудованы специальной защитой электрических частей основных компонентов, а также шумоглушащими панелями для защиты компрессоров от внешнего воздействия и попадания внутрь работающей установки животных и птиц.

Производство чиллеров Pluton развернуто на НПП «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»).

«Обеспечение необходимого климата в промышленных помещениях напрямую влияет на качество выпускаемой продукции. Чиллеры Pluton могут иметь различную модификацию в зависимости от требований заказчика и особенностей производственных процессов на предприятии. Изделия предназначены как для установки внутри помещения, так и снаружи. В конструкции учтены все современные требования по электробезопасности, уровню шума и экологии. В настоящее время специалисты НПП «Сигнал» готовят к отправке второй чиллер, изготовленный по заказу тульского НПО «Сплав», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.