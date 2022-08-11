Аудиосервис «Звук» представил обновленную систему рекомендаций

В аудиосервисе «Звук» изменилась рекомендательная система: командой «Звука» было проведено масштабное исследование рекомендательных систем разнообразных стриминговых сервисов. В результате анализа «Звук» создал собственную систему, которая объединила лучшие мировые практики.

Обновленный алгоритм анализирует десятки параметров в звучании трека и создает неповторимый отпечаток музыкальных предпочтений. В анализе участвуют: тембр голоса (характеристики голоса) исполнителя, интенсивность звука, скорость, ритм композиции, доля определенных инструментов и др. Ранее система рекомендовала пользователю треки на основе его выбора – лайков и дизлайков.

При первом посещении «Звука» пользователю предлагается музыкальный онбординг: из списка артистов нужно выбрать любимых. Через несколько секунд появляются персональные рекомендации. Количество плейлистов после онбординга зависит от разнообразия музыкальных вкусов пользователя. Чем больше непохожих стилей и исполнителей, обладающих разным звучанием, тем богаче палитра рекомендаций «Звука» и, как следствие, – больше плейлистов.

Для постоянных слушателей «Звука» рекомендации формируются аналогичным образом, но в основе содержат историю прослушиваний. Таким образом, чем больше разной музыки слушает пользователь, тем шире спектр рекомендаций.

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В настоящий момент «Звук» предлагает до шести различных плейлистов (спойлер – со временем количество возрастет) с ежедневным обновлением. Внутри подборок – микс новинок и любимых треков пользователя.

«Чем больше треков вы послушаете, тем точнее сформируется ваша музыкальная подпись, по которой “Звук” будет рекомендовать новую музыку. Алгоритм учитывает все, из чего состоит композиция, и, возможно, даже то, о чем обычно не задумываешься, слушая любимое. В том числе “короткую” и “длинную” историю прослушиваний. Если пару недель назад пользователь отдыхал на пляже под приятный джаз, а накануне уже интенсивно работал в офисе под драйвовые треки – “Звук” это запомнит и разложит музыкальные настроения в разные плейлисты. Найти их можно в разделе “Для вас” в рубрике “На основе ваших предпочтений”», – сказал Дмитрий Кудасов, PO сервиса рекомендаций.