МТС объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о новых назначениях в руководстве компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На новую позицию члена правления, вице-президента по цифровым продуктам с 5 сентября 2022 г .назначается Марина Настасенко, переходящая в МТС с должности генерального директора компании «Салют для бизнеса» из экосистемы Сбербанка.

На новую должность директора по кибербезопасности в июле 2022 г. назначена Евгения Наумова, бывший исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского».

Вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти с 1 августа 2022 г. назначается Андрей Рего, ранее возглавлявший в МТС департамент регуляторной политики и взаимодействия с федеральными органами власти. Прежний вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, член правления МТС Руслан Ибрагимов покидает компанию в связи с истечением трудового договора.

«Новыми кадрами МТС укрепляет цифровую вертикаль бизнеса сразу в двух направлениях. Марина Настасенко – видный эксперт в области речевых технологий, биометрических систем на глобальном уровне. У нее уникальный опыт в создании платформенных решений в экосистеме Сбербанка, в консалтинге и предпринимательстве. В МТС она будет отвечать за совершенствование нашей экосистемы с точки зрения безопасного и бесшовного пользования цифровыми сервисами. Евгения Наумова с более чем 15-летним профессиональным багажом в сфере информационной безопасности выведет наши наработки с внутреннего контура на внешний и будет продвигать на рынке решения по кибербезопасности», – сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

«Я поздравляю Андрея Рего с заслуженным карьерным продвижением внутри компании. Он ценный профессионал с глубокой экспертизой в области права и взаимодействия с государством. Теперь ему поручена важная миссия представлять интересы компании и отрасли на государственном уровне. Я также благодарю Руслана Ибрагимова за долгие годы плодотворной работы – он сформировал в компании отличную высокопрофессиональную команду правового блока и внес свой вклад в создание правового фундамента для всей телеком-отрасли России», – отметил Вячеслав Николаев.

Биография Марины Настасенко

2019-2022 гг. – генеральный директор компании «Диалог» (с 2022 г. – ООО «Салют для бизнеса»), входит в экосистему Сбербанка;

2017-2019 гг. – предпринимательский опыт: сооснователь компании «АСМ решения», участие в международных ИТ-проектах для ритейла, основала благотворительный фонд «Наука и мама»;

2015-2017 гг. – директор по стратегии в компании «Фактор связи».

Окончила математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Биография Евгении Наумовой

2020-2022 гг. – член совета директоров ООО «Новые облачные технологии»;

2021-2022 гг. – исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу АО «Лаборатория Касперского»;

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2020-2021 гг. – директор региональной сети продаж АО «Лаборатория Касперского»;

2009-2020 гг. – руководитель корпоративных продаж в России, АО «Лаборатория Касперского»;

2005-2009 гг. – участие в бизнесах кибербезопасности.

Окончила Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, получила степень MBA Кингстонского университета, кандидат экономических наук.

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Биография Андрея Рего

2019-2022 гг. – директор департамента регуляторной политики и организации взаимодействия с федеральными органами власти МТС;

2010-2019 гг. – директор департамента управления регуляторными рисками МТС;

2007-2010 гг. – заместитель директора юридического департамента МТС;

2001-2007 гг. – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник судебно-правового отдела МТС.

Окончил Нижегородский коммерческий институт по специальности «Юриспруденция», магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению «Менеджмент», участник программы Executive Education Московской школы управления «Сколково», кандидат юридических наук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.