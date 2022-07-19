Бесплатный гайд «Легитимный перевод кадров в электронный формат»
Компания ELMA подготовила бесплатный подробный гайд о нюансах законодательства, регламентирующего КЭДО для гладкого перевода кадровых процессов в электронный формат.
На сегодняшний день, согласно изменениям ТК РФ, внесенным ФЗ-377, любая компания может перейти на кадровое делопроизводство без дублирования документов на бумаге. В связи с этим вопрос грамотного и легитимного перевода кадров в электронный вид актуален как никогда.
Из гайда вы узнаете:
- О преимуществах электронного взаимодействия;
- Как легитимно организовать КЭДО в организации;
- О нюансах законодательства.
Скачивайте гайд и легко переводите кадры в электронный вид.