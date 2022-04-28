«билайн» показал рост выручки на 5,6% в I квартале 2022 г.

Четвёртый квартал подряд «билайн» сообщает о росте показателя EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку бизнес продолжает фокусироваться на укреплении позиции на рынке.

Общий объем выручки в 1 кв. 2022 г. вырос на 5,6 % по сравнению с прошлым годом; этому способствовал прирост выручки от мобильных сервисов (на 3,3 % по сравнению с предыдущим годом), от услуг фиксированной связи (на 8,2 % по сравнению с предыдущим годом) и выручки от продаж оборудования и аксессуаров (на 17,2 % по сравнению с предыдущим годом). Главным фактором увеличения выручки от мобильных данных на 7,6 % по сравнению с предыдущим годом стал повышенный спрос на мобильный интернет — объемы потребления выросли на 29,9 % по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка от стационарной связи была обеспечена развитием широкополосной связи «билайн Россия» — в течение квартала прирост составил 7,2 % по сравнению с предыдущим годом благодаря продолжительному увеличению аудитории клиентов широкополосных услуг «билайн Россия».

Бизнес B2B вырос на 11,4 % по сравнению с предыдущим годом. Особенно стоит отметить успехи цифровых продуктов по анализу больших данных — оборот вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 955 млн рублей. Эти результаты были подкреплены выручкой от рекламных услуг за счет приобретения OTM в 2021 году.

В этом квартале у «билайн Россия» насчитывалось 48,5 млн мобильных абонентов — это на 3,1 % меньше по сравнению с предыдущим годом, что можно объяснить особым вниманием к качеству, а не количеству клиентской базы. Все больше людей активно пользуются смартфонами, что способствует развитию наших 4G услуг. Количество абонентов 4G увеличилось на 9,2 % по сравнению с предыдущим годом, в результате чего база абонентов 4G составила 25,3 млн. В результате это обеспечило прирост среднего дохода на абонента на 5,8 % по сравнению с предыдущим годом, а также расширение охвата сетей 4G «билайн Россия» до 55,6 % — это на 6,7 процентных пункта выше, чем в 1 кв. 2021 года.

«билайн» продолжает развивать свои цифровые сервисы. Количество ежемесячных активных пользователей финтех-приложения «билайн» в 1 кв. 2022 г. выросло до 216 000 (в 2,0 раза по сравнению с предыдущим годом). «билайн» Россия по-прежнему уделяет особое внимание продажам онлайн и продуктам с самостоятельной регистрацией. Количество ежемесячных активных пользователей приложения для самостоятельного обслуживания «билайн» выросло на 13,1 % по сравнению с предыдущим годом — это результат наших планомерных усилий по переносу взаимодействия с клиентами и партнерами в цифровую среду.

Показатель EBITDA вырос на 2,8 % в 1 кв. 2022 г. по сравнению с предыдущим годом. На показатель EBITDA повлияли более высокие затраты на персонал и прирост штата после недавних приобретений (OTM, DataFort), увеличение затрат на техническую поддержку в соответствии с развитием сети вследствие расширения клиентской базы 4G-сетей «билайн Россия».

Капитальные затраты выросли на 11,5 % в 1 кв. 2022 г. по сравнению с предыдущим годом, интенсивность капитальных затрат снизилась на 2,3 п. п. по сравнению с предыдущим годом до 26,0 % с учетом увеличения доходной базы. На капитальные затраты повлияли проблемы с цепочкой поставок после введения санкций. Количество станций 4G «билайн» Россия выросло на 13,7 % по сравнению с предыдущим годом.

Александр Торбахов, генеральный директор «билайна»: «Результаты 1 квартала в очередной раз подчеркивают успешность нашей стратегии. Мы последовательно увеличиваем проникновение 4G в нашей пользовательской базе, растет объем передаваемых данных и улучшаем качество связи.

Мы наблюдаем органический рост ARPU благодаря тому, что абоненты активнее пользовались услугами «билайна» и передавали больше данных. Сейчас мы сконцентрированы на построении долгосрочных отношений с клиентами, которые потребляют наш сервис, платят за него и рекомендуют другим».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал отчетность компании: «Год назад «билайн» показал рост ключевых показателей (доля 4G, рост трафика, индекс удовлетворенности абонентов качеством услуг), в первом квартале мы видим продолжение этой тенденции. Отказ от раздувания базы за счет пустых SIM-карт приводит к качественному росту всех показателей оператора, в частности, вырос интернет-трафик. Расширение и улучшение качества сети в ряде регионов дало лучшее восприятие услуг оператора, что обеспечило рост качественных подключений. Главной тенденцией становится преобладание рационального поведения у покупателей, выросло число подключений домашнего интернета, использования семейных тарифов».