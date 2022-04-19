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«Сбермаркет» посчитал стоимость пасхального стола в 2022 году

«Сбермаркет» сравнил продажи традиционных пасхальных блюд и ингредиентов для них накануне Пасхи, а также проанализировал, как изменились продажи по сравнению с прошлым годом. Россияне стали чаще покупать продукты для приготовления пасхального кулича и творожной пасхи.

По данным «Сбермаркета», стоимость готового кулича в 2022 г. составляет в среднем 320 руб., десятка яиц – 90 руб., набора для окрашивания яиц (12-15 г) – 82 руб., а свечей (4 шт.) – 139 руб. А те, кто собирается готовить творожную пасху, потратят на 500 г творога, сгущенку и сливочное масло в среднем 350 руб. Таким образом, пасхальный стол обойдется россиянам в 981 руб. При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года — в 2021 россияне потратили на него 1 тыс. руб.

По данным «Сбермаркета», в середине апреля россияне стали чаще покупать продукты онлайн для пасхального стола. В этом году за неделю до праздника (с 11 по 17 апреля) больше всего вырос спрос на набор для окрашивания яиц – его стали покупать в 9 раз чаще, чем на предыдущей неделе (с 4 по 10 апреля), продажи готового пасхального кулича за этот же период выросли в 5 раз, а форм для выпечки кулича – в 4 раза.

Всё больше пользователей предпочитают приобретать продукты онлайн для самостоятельного приготовления кулича, об этом говорит заметный рост продаж ингредиентов для праздничного лакомства. Сравнивая неделю до Пасхи в 2022 и 2021 гг., аналитики «Сбермаркета» отметили увеличение продаж муки, дрожжей, изюма (в 3 раза), сахарной пудры (в 5 раз) и цукатов (в 10 раз).

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