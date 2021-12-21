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В приложении «Яндекс» появилась темная тема

Пользователи приложения «Яндекс» на iOS смогут включить тёмную тему — достаточно сказать «Алиса, включи темную тему». Для устройств на Android и других мобильных браузеров опция станет доступна чуть позже. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс».

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Темная тема в приложении «Яндекса»

Добавление темной темы в поиске — это один из самых популярных запросов пользователей. После обновления приложения оформление поменяется в зависимости от системных настроек устройства: если по умолчанию тема у пользователя была темной, приложение тоже окрасится в темный цвет. Настроить внешний вид экрана также можно в разделе «оформление» в настройках.

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