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«Сбер» запустил калькулятор социальных выплат

«Сбер» запустил новый сервис — калькулятор социальных выплат. Инструмент позволяет узнать размер федеральных и региональных пособий, положенных гражданину, а также где и как можно оформить выплаты, необходимые для этого документы.

Калькулятор размещён на сайте Сбербанка. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать место регистрации (это позволит увидеть региональные выплаты) и категорию получателей: выплаты для всех граждан и дополнительно те категории, к которым относится клиент, например, студент, безработный, участник ВОВ и другие (это позволит увидеть дополнительные виды выплат, положенных данным категориям граждан).

Также можно выбрать определённую жизненную ситуацию гражданина, например, возраст старше 55 лет. В этом случае калькулятор покажет все пособия, которые положены для категории лиц данного возраста.

В дополнительные категории также входят: пенсионеры, ветераны, клиенты с инвалидностью.

После расчёта гражданин увидит перечень пособий (единоразовые и ежемесячные), ориентировочные суммы выплат (минимальные и максимальные), сможет узнать какие документы необходимы для оформления и где это можно сделать. На той же странице можно оформить карту «Мир», если её еще нет.

Для оформления пособия клиенту необходимо собрать пакет документов, указанных в калькуляторе и передать их в орган, осуществляющий выплату/принимающий документы, которые также отражены для каждой выплаты, указав там реквизиты сберкарты «Мир».

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, сказала: «Это уникальный сервис, разработанный «Сбером». У граждан появилась возможность получить информацию обо всех выплатах, порядке и месте их оформления, а также сориентироваться по суммам выплат в одном месте. Теперь не нужно искать информацию в разрозненных источниках и законодательных актах по каждой выплате отдельно. В нашем калькуляторе собраны как федеральные, так и региональные выплаты. Также карту для получения выплат можно оформить сразу на этой же странице сайта. Сберкарта «Мир» является бесплатной при зачислении на неё социальных пособий и пенсий, а также имеет ряд других преимуществ».

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