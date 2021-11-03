Надежда Кожебаткина назначена главой Департамента господдержки развития медиа в Минцифры

Директором Департамента государственной поддержки развития медиа Минцифры России назначена Надежда Кожебаткина. Она вступила в должность 2 ноября 2021 г.

Биография

Надежда Кожебаткина родилась 15 марта 1984 г. в Москве.

В 2005 г. окончила частную Академию «Континент» (институт) по специальности «Менеджмент организации».

В 2002 г. начала карьеру специалистом отдела финансов и сводных экономических показателей Управления финансирования и экономического анализа Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

С 2004 по 2021 гг. работала в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), где прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя ведомства.

В 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в МГУУ Правительства Москвы.

С 2 ноября 2021 г. назначена на должность директора Департамента государственной поддержки развития медиа Минцифры России.