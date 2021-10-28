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Arusnavi&Geliosoft выпустила новую версию ПО Arnavi Tag

Международный разработчик телематического оборудования Arusnavi&Geliosoft выпустила новую версию ПО для автономных поисковых устройств для определения координат и передачи их посредством GSM-сети – Arnavi Tag.

Основное отличие этой версии — поддержка термодатчика BLE для повышения эффективности работы устройства. Датчик BLE, установленный на любое оборудование, позволяет расширить возможности маяка Tag, выступая дополнительной bluetooth-меткой. В этом случае маяк Tag передаст не только свое местоположение, но и сообщит о местонахождении остального оборудования.

Маяк Tag будет видеть, что bluetooth-метка рядом и передает ему все необходимые данные, например, температуру окружающей среды. При этом энергопотребление метки (передача сигнала по bluetooth) крайне мало, что позволит осуществлять мониторинг экономно.

Отличительной особенностью как термодатчика BLE, так и маяка Tag является их устойчивость к низким температурам, что делает это оборудование незаменимым при перевозке рефрижераторных грузов.

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