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В Москве установили мемориальную доску криптографу Дмитрию Скороходову, более 45 лет проработавшему в Концерне «Автоматика»

На проспекте Мира в Москве установили мемориальную доску Дмитрию Скороходову, более 45 лет проработавшему конструктором в Концерне «Автоматика». Памятный знак расположен на Проспекте Мира, на доске отмечены заслуги Скороходова, в частности разработка системы радиолокационного опознавания «свой-чужой».

Дмитрий Скороходов закончил механико-математический факультет МГУ и был принят в «Автоматику» по распределению, за долгие годы работы он внес большой вклад в создание передовых систем специального назначения.

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