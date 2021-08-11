Магазины на «Яндекс.маркете» смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на «Яндекс.маркете» смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии. Это инструмент маркетплейса, который позволяет продавцам показывать свои предложения на сервисе выше, чем предложения конкурентов. За такое продвижение можно будет рассчитаться с «Маркетом» постфактум — после продажи и доставки товаров покупателям, которых привели рекламные стратегии. Благодаря этому больше не придется отдельно пополнять рекламный счет — и продвижение не остановится внезапно из-за нехватки средств на нем. Достаточно будет настроить и запустить рекламную стратегию, а сервис потом за это спишет со счета магазина нужную сумму из денег, полученных с продаж.

Взаимозачетом сможет пользоваться любой продавец, который торгует напрямую через «Яндекс.маркет». При взаимозачете рекламные стратегии продавца работают на ставках. Ставка — это процент от стоимости товара, который продавец готов заплатить, чтобы улучшить позицию этого товара на маркетплейсе. Ставку можно назначить как для одного, так и для группы товаров.

В августе 2021 г. магазины могут бесплатно попробовать рекламные стратегии, автоматически настроенные для их ассортиментов. Для этого «Яндекс.маркет» выделит продавцам бонусы, которые можно будет потратить на такое продвижение. Воспользоваться бонусами магазины смогут в течение двух месяцев после запуска стратегии.

«Яндекс.маркет» помогает магазинам продвигаться не только на маркетплейсе, но и на внешних площадках. Чтобы партнеры могли оптимизировать рекламные расходы, в ближайшее время маркетплейс уменьшит до 1 руб. комиссию за заказы от пользователей, которые пришли на сервис по рекламе продавца — например, из соцсетей. «Маркет» будет удерживать с продавца рубль за весь заказ, а не за каждый товар в корзине.