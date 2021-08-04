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Платформа «Бизнес Вконтакте» запустила автопродвижение услуг

На платформе «Бизнес Вконтакте» появился новый рекламный инструмент для предпринимателей и компаний, работающих в сфере услуг. При помощи автопродвижения они смогут упростить поиск новых клиентов и возврат уже заинтересованных.

Новый инструмент будет знаком тем, кто уже пользовался автопродвижением товаров: он выбирает для продвижения услуги, на которые наиболее активно реагируют пользователи (например, просматривают, добавляют в закладки, переходят по объявлениям) и предлагает их тем, кто с наибольшей вероятностью сделает покупку. Кроме того, система напоминает об услугах пользователям, которые уже просматривали их в каталоге, но не завершили покупку.

У продвижения услуг есть свои особенности: не для всех типов услуг возможно сделать фотографии, поэтому система умеет собирать рекламную карусель из карточек с названиями услуг на равномерном фоне — однако использование изображений предпочтительно. Для запуска рекламной кампании будет достаточно трёх разных опубликованных услуг, а функция доступна сообществам от 10 подписчиков.

Для настройки рекламной кампании достаточно указать два текста объявлений — один для новых пользователей, другой для уже заинтересованных — и задать дневной бюджет. После этого алгоритм будет сам максимизировать результаты продвижения в заданных рамках.

Запуск автопродвижения услуг доступен как с компьютера, так и с мобильного на платформе «Бизнес Вконтакте». Его можно использовать вместе с автопродвижением товаров: в этом случае будут параллельно работать две рекламных кампании.

Новая платформа «Бизнес Вконтакте» объединяет все простые инструменты для ведения и продвижения малого бизнеса — от создания сайта и витрины с товарами, до привлечения подписчиков, новых клиентов и возврата уже существующих. Для того чтобы воспользоваться ими, не требуется специальных знаний и навыков, а для старта первой рекламной кампании достаточно 500 руб.

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