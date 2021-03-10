Сервис «VK Работа» открыл базу резюме для помощи МСБ

«VK Работа» открыл базу резюме для помощи МСБ. Любой предприниматель сможет ознакомиться с базой из более 7 млн резюме и подобрать наиболее подходящего сотрудника, оплатив лишь доступ к его контактам. Это даст возможность небольшим бизнесам без регистрации и авторизации оперативно нанимать сотрудников среди наиболее заинтересованных кандидатов.

Открытая база резюме расположена на главной странице сервиса. Доступ к ней не ограничен — без регистрации или авторизации работодатель может просмотреть базу 7 млн резюме соискателей по всем регионам России. Все профили разбиты на категории: профессия, город, опыт работы и тд. Для оперативного поиска сотрудников работодатель может настроить фильтр «Последняя активность». Так он сможет не терять время и самостоятельно найти сотрудников среди 1,8 млн резюме тех, кто наиболее заинтересован в работе — регулярно обновляет свой профиль и откликается на вакансии. Это особенно полезно при точечном найме в небольшие организации, когда сотрудники нужны «прямо сейчас». При предварительном просмотре личные данные соискателя скрыты. Это сделано для безопасности пользователей «VK Работа».

«Малый и средний бизнес медленно восстанавливается после кризиса прошлого года. Чтобы помочь предпринимателям активнее развиваться и не терять время на поиск новых сотрудников, мы открыли базу активных резюме. Работодатели смогут общаться только с теми соискателями, кто заинтересован в работе и точечно нанимать людей, готовых выходить на новое место в ближайшее время», — комментирует Алла Аршевская, управляющий директор «VK Работа».

Доступ к контактным данным соискателя откроется только после авторизации или регистрации в сервисе и оплаты понравившегося резюме. Одно резюме стоит 45 рублей. При желании можно оформить доступ к базе на 1, 7 или 30 дней. В этом случае каждый контакт обойдется дешевле (от 5 рублей при покупке доступа на 30 дней и до 15 рублей при покупке доступа на 1 день).