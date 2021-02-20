Партнерам «Яндекс.Маркета» стало проще переключиться на маркетплейс

«Яндекс.Маркет» создал единый каталог для управления ассортиментом. Теперь партнёрам будет проще менять и комбинировать модели сотрудничества.

С «Маркетом» можно работать по-разному: есть модель ADV (то есть закупка трафика), а есть разные схемы для сотрудничества с маркетплейсом. Ранее, чтобы совмещать модели, нужно было каждый раз заводить новый каталог.

Теперь «Маркет» упростил процесс и создал единый каталог. Продавцам, работающим по модели ADV, можно использовать уже загруженный ассортимент, чтобы подключиться к маркетплейсу. Цену и другие условия продажи при добавлении товара в новый магазин можно будет поменять, а также добавить данные о товаре, которых нет в каталоге. Единый каталог позволит комбинировать модели и переключаться между ними.

«Маркет продолжает двигаться в сторону маркетплейса и делает всё, чтобы продавать у нас было удобно и выгодно. Сейчас мы запустили первую версию единого каталога для управления ассортиментом на Маркете — она доступна 6 тысячам магазинов. Остальные партнёры получат такую возможность в течение нескольких месяцев», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».

С начала года размещаться на маркетплейсе стало намного выгоднее — «Маркет» снизил комиссию за продажу. Сейчас для товара любой категории и стоимости партнёры платят 2% от цены. Отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции.