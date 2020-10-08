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Спецпроекты

Google запустила «Google Навыки»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Google представила «Google Навыки», обучающую платформу для людей, которые ищут работу в посткризисный период.

На ней граждане России смогут найти бесплатные курсы от самой компании и партнеров. Особенно актуальна платформа будет для тех, кто хочет осваивать дисциплины, связанные с цифровыми технологиями.

Отдельного внимания заслуживает курс «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», который создан совместно с центром «Моя карьера» (проектом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы).

Он будет полезен недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, родителям, которые выходят из декретного отпуска, и другим соискателям.



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