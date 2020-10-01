Банк «Открытие» отменил комиссию за обслуживание пакетов услуг «Быстрый рост» и «Свой бизнес»

Банк «Открытие» с 1 октября 2020 года отменяет комиссию за обслуживание пакетов услуг «Быстрый рост» и «Свой бизнес» при условии отсутствия оборотов по счету.

Новый механизм взимания комиссии за обслуживание будет применяться только для этих пакетов услуг с одномесячной формой оплаты. Комиссия не будет взиматься в следующем месяце при отсутствии операций в текущем.

С более подробной информацией о пакетах услуг для малого бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.