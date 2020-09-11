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«Одноклассники» запустили алгоритм для оценки качества и уникальности контента групп

Интернет Веб-сервисы

Социальная сеть «Одноклассники» разработала алгоритм на базе машинного обучения для анализа контента групп. Алгоритм оценивает публичный контент групп по десяткам параметров и в зависимости от оценки ранжирует их в разделе рекомендаций и в ленте новостей.

Основная задача нового алгоритма – повысить качество контента в лентах новостей пользователей. В частности, он умеет определять, когда и на какой странице контент впервые появился в ОК, и находить его дубли в других группах, а также учитывает множество других факторов.

Благодаря новому алгоритму авторы уникального и интересного контента получат больше возможностей для выхода на массовую аудиторию соцсети, медиа смогут чаще взаимодействовать со своими читателями и зрителями, а предприниматели и бренды – органически привлекать больше клиентов.

Теперь выше ранжируются те группы, которые публикуют высокий процент уникального контента, ранее не опубликованного другими группами и профилями в ОК. Кроме того, алгоритм учитывает вовлеченность в контент относительно его охвата в ленте новостей, долю ботов среди подписчиков группы и другие факторы. Большая часть факторов учитывается в сравнении с другими группами в ОК, что позволяет объективно оценивать авторов в общей экосистеме контента в соцсети.

Первые тесты показали, что благодаря новому алгоритму в ленте ОК стало больше разнообразного контента и существенно уменьшилось количество групп, на постоянной основе публикующих повторяющиеся из раза в раз картинки и посты – например, юмористического характера.

Группы с низкой оценкой от алгоритма получают меньше охват в ленте новостей и могут не попадать в раздел с рекомендациями групп. При этом вырос охват у небольших и новых групп, которые заинтересованы в создании уникального контента для пользователей.

Группы, которые в результате стали ниже ранжироваться в ленте и реже попадать в рекомендации, смогут в любой момент улучшить качество и уникальность своего контента и со временем вновь претендовать на более высокий охват. Алгоритм ежедневно анализирует изменения в контенте групп.

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