СК «Уралсиб Страхование» работает в улучшенной подсистеме «Централизованное казначейство»

Для получения максимального количества запросов пользователей, касающихся улучшения функционала подсистемы, было организовано регулярное взаимодействие проектных команд исполнителя и заказчика. Специалисты «Синтегро консалтинг» систематизировали все запросы для реализации в подсистеме. В результате проведенной работы создан механизм настройки порядка 300 маршрутов согласования документов с учетом уникальных бизнес-процессов, принятых в страховой компании. Кроме того, для оптимизации процессов формирования и проверки заявок на операцию, была проведена интеграция подсистемы Казначейство с «1С:Зарплата и управление персоналом».

«С января по март 2019 г. проходила опытно-промышленная эксплуатация системы. За эти три месяца были выявлены все возможные нестандартные ситуации, и программа была адаптирована под особенности бизнеса. По окончанию периода стало понятно, что подсистема закрывает все функциональные потребности компании», – отметил Владислав Бунто, Заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО СК «Уралсиб Страхование».