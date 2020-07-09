Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Связной» объявил о кадровом изменении в руководстве компании

Бизнес Кадры Ритейл

«Связной» объявил о кадровом изменении в руководстве компании. На должность вице-президента по маркетингу и стратегическому развитию назначена Ольга Троценко, ранее занимавшая должность директора по маркетингу.

В новой роли Ольга будет курировать маркетинговое направление, инструменты лояльности и блок интеллектуальных систем управления. Ольга присоединилась к команде «Связного» в 2019 г.

Под ее руководством было реализовано более 200 акций и рекламных кампаний. Кроме того, была разработана и внедрена маркетинговая стратегия на 2020 г., которая включает работу с промо-активностями, взаимодействие с партнерами, а также реструктурирована дирекция маркетинга.

«Уверен, что разносторонняя экспертиза и яркие лидерские качества Ольги помогут нам стать лучше конкурентов и еще ближе к нашим клиентам. Мы направим наши совместные усилия на то, чтобы стать брендом номер один в выборе покупателей и показать рынку наши сильные стороны», — сказал назначение президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

«Меня вдохновляет возможность применять свой профессиональный опыт для создания ритейл-опыта нового поколения. На сегодняшний день «Связной» — бренд, задающий стандарты развития отрасли. Уверена, что вместе мы продолжим укреплять позиции компании на рынке и развивать ее потенциал», — сказала вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию компании «Связной» Ольга Троценко.

Другие материалы рубрики

Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней

Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов

Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»

Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность

Линус Торвальдс отошел от дел: «Я больше не программирую»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live