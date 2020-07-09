«Связной» объявил о кадровом изменении в руководстве компании

«Связной» объявил о кадровом изменении в руководстве компании. На должность вице-президента по маркетингу и стратегическому развитию назначена Ольга Троценко, ранее занимавшая должность директора по маркетингу.

В новой роли Ольга будет курировать маркетинговое направление, инструменты лояльности и блок интеллектуальных систем управления. Ольга присоединилась к команде «Связного» в 2019 г.

Под ее руководством было реализовано более 200 акций и рекламных кампаний. Кроме того, была разработана и внедрена маркетинговая стратегия на 2020 г., которая включает работу с промо-активностями, взаимодействие с партнерами, а также реструктурирована дирекция маркетинга.

«Уверен, что разносторонняя экспертиза и яркие лидерские качества Ольги помогут нам стать лучше конкурентов и еще ближе к нашим клиентам. Мы направим наши совместные усилия на то, чтобы стать брендом номер один в выборе покупателей и показать рынку наши сильные стороны», — сказал назначение президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

«Меня вдохновляет возможность применять свой профессиональный опыт для создания ритейл-опыта нового поколения. На сегодняшний день «Связной» — бренд, задающий стандарты развития отрасли. Уверена, что вместе мы продолжим укреплять позиции компании на рынке и развивать ее потенциал», — сказала вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию компании «Связной» Ольга Троценко.