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Банк «Точка» подключил мгновенные переводы по номеру телефона со счета ИП

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Банк «Точка» объявил о подключении мгновенных переводов по номеру телефона со счета индивидуальных предпринимателей. С новой опцией ИП могут проводить личные операции по счету — переводить деньги близким или погасить кредит, зная только номер телефона получателя. Деньги придут меньше, чем за минуту. Сервис работает через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет делать переводы в банки-участники и платежные системы (всего 31 организация).

«Переводы через Систему быстрых платежей — это удобно: не нужно вбивать реквизиты и даже номер карты. Сделать платеж можно буквально на бегу, что важно для наших клиентов. В отличие от регламента Центробанка, Система быстрых платежей работает без выходных и праздников: деньги приходят получателю за несколько секунд в любое время дня и ночи. Раньше ИП приходилось иметь второй счет для личных операций. Теперь мы предоставили возможность воспользоваться преимуществами мгновенных платежей напрямую со счета ИП», — сказала Наталья Кондратенко, менеджер продукта в банке для предпринимателей «Точка».

За одну операцию можно будет перевести не более 500 тыс. руб. Количество операций не ограничено. Комиссия за сам перевод через сервис мгновенных платежей составит 0 руб., остальные комиссии будут рассчитаны согласно тарифному плану.

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