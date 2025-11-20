Получите все материалы CNews по ключевому слову
RDW Computers RDW Беринг RDW Арктик серия моноблоков
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|20.11.2025
|RDW Computers вывела на рынок ПК новой серии «Беринг» 1
|19.11.2025
|RDW Computers ускоряет цифровую трансформацию ИT-инфраструктур новой серией «Арктик» 2
RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402313, в очереди разбора - 733274.
Создано именных указателей - 186151.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.