ВС Лаб СиГИС технологии cGIS Pro
Платформа cGIS Pro (Реестровая запись №12850) — это универсальный инструмент для работы с пространственными и атрибутивными данными, который позволяет создавать цифровые двойники территории, включая точные цифровые генпланы, отслеживать перемещение объектов в реальном времени и интегрировать без миграции данные из внешних источников, таких как ERP-системы, СОД, IoT и другие корпоративные платформы.
|02.12.2025
|Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР 1
|01.08.2023
|Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 3
