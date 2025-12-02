Платформа cGIS Pro (Реестровая запись №12850) — это универсальный инструмент для работы с пространственными и атрибутивными данными, который позволяет создавать цифровые двойники территории, включая точные цифровые генпланы, отслеживать перемещение объектов в реальном времени и интегрировать без миграции данные из внешних источников, таких как ERP-системы, СОД, IoT и другие корпоративные платформы.