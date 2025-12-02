Разделы

ВС Лаб СиГИС технологии cGIS Pro


Платформа cGIS Pro (Реестровая запись №12850) — это универсальный инструмент для работы с пространственными и атрибутивными данными, который позволяет создавать цифровые двойники территории, включая точные цифровые генпланы, отслеживать перемещение объектов в реальном времени и интегрировать без миграции данные из внешних источников, таких как ERP-системы, СОД, IoT и другие корпоративные платформы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.12.2025 Группа «Борлас» (ГК Softline) и «СиГИС Технологии» (ГК «ВС Лаб») представили единое решение на основе интеграции cGIS Pro с МСУ ТОиР 1
01.08.2023 Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ВС Лаб и организации, системы, технологии, персоны:

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 1
