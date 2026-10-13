Не хватило сетей: крупнейший российский банк внедрил zVirt SDN

Крупнейший российский банк внедрил решение для виртуализации сетей zVirt SDN, чтобы решить проблему ограничений традиционной сети. Компания получила возможность выполнить требования по информационной безопасности и создавать неограниченное количество выделенных сетей под новые задачи, а также ускорила процесс выдачи сетей с недель до минут.

Задача: преодолеть лимит VLAN

Банк обладает масштабной высоконагруженной инфраструктурой: система журналирования фиксирует до миллиона событий в минуту, а количество виртуальных машин превышает 10 000. Первоначально инфраструктура банка работала на базе платформ VMware, Hyper-V и Nutanix. Российская виртуализация zVirt была выбрана в качестве стандарта для постепенного полного импортозамещения.

Болевой точкой инфраструктуры стали сетевые ограничения, с которыми банк столкнулся по мере роста бизнеса. Согласно внутренним требованиям по информационной безопасности, под каждую задачу в банке должен выделяться отдельный VLAN — логический сегмент сети, но их ресурс был исчерпан.

В традиционной архитектуре количество VLAN ограничено: сетевой стандарт не позволяет создать более 4096 сетей. В банке все они уже были заняты. Командам приходилось «утрамбовывать» новые приложения в уже занятые сети, отбирать сегменты у проектов с более низким приоритетом и ждать согласования новых сетей неделями. Отсутствие гибкости сети замедляло бизнес-процессы.

Выбор решения для программно-определяемых сетей

Первым шагом команда банка отказалась от Nutanix из-за отсутствия внутренней экспертизы и поддержки. Специалисты, курировавшие Hyper-V, были переведены на развитие zVirt и публичных облаков. Вектор развития был определен: отечественная платформа становится основой, а публичные облака используются для гибкости. В рамках внедрения zVirt банк рассмотрел использование встроенного компонента zVirt SDN.

Выбор решения от Orion soft был продиктован возможностями, которые оно предоставляло:

Гибкость сети: SDN позволяет создавать неограниченное количество логических сетей, которое не зависит от физического оборудования, а также перестраивать сетевую архитектуру в зависимости от актуальных задач.

SDN позволяет создавать неограниченное количество логических сетей, которое не зависит от физического оборудования, а также перестраивать сетевую архитектуру в зависимости от актуальных задач. Автоматизация выдачи сетей: команда виртуализации получила возможность самостоятельно создавать и удалять сети без согласования заявок с командой сетевых инженеров. Сети создаются автоматизированно за считанные минуты.

Процесс внедрения виртуализации

Чтобы облегчить перевод ЗО КИИ на российскую виртуализацию с компонентом SDN, банк реализовал для zVirt интеграцию по API с собственным облаком:

Бесшовный переход: в рамках имеющейся квоты на VMware пользователи теперь могут создавать машины уже в zVirt через привычный портал самообслуживания, не меняя свои рабочие процессы.

в рамках имеющейся квоты на VMware пользователи теперь могут создавать машины уже в zVirt через привычный портал самообслуживания, не меняя свои рабочие процессы. Гибридная инфраструктура: сейчас внутренняя IaaS оркестрирует ресурсы на четырех платформах одновременно: zVirt, VMware, облако Яндекс и облако Т1.

сейчас внутренняя IaaS оркестрирует ресурсы на четырех платформах одновременно: zVirt, VMware, облако Яндекс и облако Т1. Единый интерфейс: поверх всех этих платформ реализован единый слой Terraform для управления инфраструктурой как кодом. Разработчик взаимодействует с одним интерфейсом, а под «капотом» система сама выбирает нужную платформу.

Результаты

Проект перешел из пилотной зоны в промышленную эксплуатацию с кратным ростом:

Масштаб: рост с 10 серверов весной 2024 года до 300 серверов под управлением zVirt на текущий момент.

рост с 10 серверов весной 2024 года до 300 серверов под управлением zVirt на текущий момент. Гибкость сети и скорость выдачи ресурсов: время создания выделенных сетей сократилось с недель до минут. Команда сетевых инженеров освободилась от рутинных задач по согласованию и настройке сетей, а команда виртуализации получила инструмент для самостоятельного создания сетей под нужные задачи в нужное время.

время создания выделенных сетей сократилось с недель до минут. Команда сетевых инженеров освободилась от рутинных задач по согласованию и настройке сетей, а команда виртуализации получила инструмент для самостоятельного создания сетей под нужные задачи в нужное время. Безопасность: на выделенных контурах виртуализации zVirt успешно размещаются современные российские средства защиты информации. Архитектура zVirt позволяет выделять под них необходимые ресурсы, обеспечивая требуемый уровень надежности.

В ближайшей перспективе банк планирует дальнейшее развитие собственного облака для работы с zVirt SDN. В планах — выделение инфраструктуры в отдельные кластеры и модернизация control plane для управления еще более высокими нагрузками. Инфраструктура продолжит активный рост, обеспечивая банку независимость от иностранных вендоров и готовность к ожидаемому росту нагрузок.