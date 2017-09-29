Создан водопроводный кран для управления интернетом. Видео
Интернет-сантехника
На краудфандинговой площадке Indiegogo начата кампания по сбору средств на запуск производства необычного гаджета под названием NetValve.
По словам автора идеи, Илькера Дагли (Ilker Dagli), системного и сетевого администратора Ближневосточного университета на Северном Кипре (Near East University), устройство NetValve, выполненное в стиле стим-панка, в буквальном смысле позволяет увеличивать или уменьшать скорость интернет-доступа поворачивая вентиль обычного водопроводный кран.
«Не стоит больше утруждать себя командной строкой, – прокомментировал свое изобретение Илькер Дадли. – Просто крутите вентиль. Plug and play».
Как это работает
NetValve представляет собой подставку, на которой на двух декоративных сборных фитингах закреплен обычный сантехнический вентиль – судя по масштабу, дюймовый.
Вся конструкция располагается между модемом и ПК, которые подключаются к подставке гаджета Ethernet-кабелями.
«Мы полагаем, что ограничение пропускной способности не должно быть сложным, и применили вентиль для простого управления скоростью. Просто потому, что это работает как вентиль, это и есть вентиль», – объяснил Илькер Дагли.
Поклонники и перспективы
В настоящее время страница NetValve на краудфандинговом сайте Indiegogo обещает донорам проекта выслать один готовый гаджет тем, кто пожертвует $79 и более, но только в случае если проект соберет все необходимые средства «для открытия компании» и запуска производства.
Авторы проекта подчеркивают, что на видео представлен лишь вид прототипа, рассылаться будет серийный «премиальный продукт». Кроме того, всем, кто пожертвует более $20, обещано размещение имени на сайте проекта.
До конца сбора средств на выпуск NetValve остался месяц, однако к настоящему времени из необходимых $50 тыс. собрано только $75 силами двух энтузиастов идеи.