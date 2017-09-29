Создан водопроводный кран для управления интернетом. Видео

Начат краудфандинговый сбор средств на запуск производства вентиля NetValve для управлению скоростью домашнего интернета. Каждый желающий может заказать себе один всего за $79.

Интернет-сантехника

На краудфандинговой площадке Indiegogo начата кампания по сбору средств на запуск производства необычного гаджета под названием NetValve.

По словам автора идеи, Илькера Дагли (Ilker Dagli), системного и сетевого администратора Ближневосточного университета на Северном Кипре (Near East University), устройство NetValve, выполненное в стиле стим-панка, в буквальном смысле позволяет увеличивать или уменьшать скорость интернет-доступа поворачивая вентиль обычного водопроводный кран.

«Не стоит больше утруждать себя командной строкой, – прокомментировал свое изобретение Илькер Дадли. – Просто крутите вентиль. Plug and play».

Как это работает

NetValve представляет собой подставку, на которой на двух декоративных сборных фитингах закреплен обычный сантехнический вентиль – судя по масштабу, дюймовый.

Вся конструкция располагается между модемом и ПК, которые подключаются к подставке гаджета Ethernet-кабелями.

Внешний вид прототипа NetValve

«Мы полагаем, что ограничение пропускной способности не должно быть сложным, и применили вентиль для простого управления скоростью. Просто потому, что это работает как вентиль, это и есть вентиль», – объяснил Илькер Дагли.

Поклонники и перспективы

В настоящее время страница NetValve на краудфандинговом сайте Indiegogo обещает донорам проекта выслать один готовый гаджет тем, кто пожертвует $79 и более, но только в случае если проект соберет все необходимые средства «для открытия компании» и запуска производства.

Авторы проекта подчеркивают, что на видео представлен лишь вид прототипа, рассылаться будет серийный «премиальный продукт». Кроме того, всем, кто пожертвует более $20, обещано размещение имени на сайте проекта.

До конца сбора средств на выпуск NetValve остался месяц, однако к настоящему времени из необходимых $50 тыс. собрано только $75 силами двух энтузиастов идеи.