Инженер Google перед увольнением успел объяснить, почему женщины не годятся для работы в ИТ

В корпорации Google разразился гендерный скандал после того, как один из сотрудников объяснил невысокий процент женщин среди руководителей в сфере ИТ биологическими различиями. Автора высказываний уже уволили, но он обещает судиться с бывшим начальством.

Специалист Google назвал женщин менее приспособленными к работе в ИТ

Технический специалист корпорации Google Джеймс Деймор (James Damore) распространил на закрытом анонимном корпоративном портале 10-страничное письмо с размышлениями на тему успешности мужчин и женщин в ИТ. По мнению инженера, невысокая доля женщин среди руководства технологическими компаниями объясняется биологическими различиями между полами.

«Распределение предпочтений и способностей мужчин и женщин частично отличается по биологическим причинам. Эти различия объясняют, почему мы не видим равенства женщин и мужчин в технологиях и лидерстве», — написал Деймор.

По его словам, мужская склонность к систематическому мышлению приводит их в мир программирования. Женщин же отличает «открытость, направленная на чувства и эстетику, а не идеи», и именно поэтому они выбирают «рабочие места в социальных или художественных областях».

Глава корпорации назвал высказывания Деймора неприемлемыми

После того, как письмо попало в распоряжение журналистов, в Google разразился скандал. Корпорация инициировала расследование, в результате которого и была установлена личность Деймора.

Скандалист уволен и готов судиться с корпорацией

На следующий день с ответным письмом к сотрудникам выступил глава компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai), заявивший, что автор записки нарушил корпоративные правила Google.

«Эта записка нарушает на внутренний кодекс, а ее автор перешел черту, продвигая недопустимые гендерные стереотипы в нашем рабочем пространстве. Предположения, что часть наших коллег биологически меньше подходит для выполнения своих обязанностей оскорбительно и не в порядке вещей», — написал Сундар Пичаи.

В ответ Джеймс Деймор заявил, что получил множество личных сообщений от коллег, которые выразили благодарность за то, что он поднял эти вопросы. Они якобы отметили, что согласны с содержимым письма Деймора, но никогда не озвучивали схожие мысли из-за страха общественного осуждения.

После краткого разбирательства инженер был уволен, в Google отказались комментировать ситуацию. Сам Деймор в интервью американским СМИ заметил, что не считает свое увольнение законным и не исключает вероятности его обжалования в судебном порядке. Инженер уже подал жалобу на топ-менеджмент Google в Национальный совет по трудовым отношениям США. В нем он обвинил свое бывшее руководство в искажении фактов, унижении и замалчивании его жалоб.