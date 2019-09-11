Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Число пользователей Sberbank Markets увеличилось с начала года на 25%

ИТ в банках

Число пользователей платформы Sberbank Markets превысило 3150 крупнейших корпоративных клиентов и финансовых институтов. При этом количество транзакций, проводимых на платформе в течение месяца, выросло в 1,5 раза.

Клиентами Sberbank Markets являются крупные компании, которые активно заключают сделки на финансовых рынках. Платформа позволяет упростить проведение операций по управлению валютными рисками и ликвидностью компании и быть в курсе последних событий рынка в режиме онлайн. С начала года помимо классических инструментов валютного рынка пользователям платформы стали доступны сделки с драгоценными металлами по обезличенным металлическим счетам, а также согласование индивидуальных условий размещения депозитов и НСО сроком до 3 лет.

Владимир Яровой, старший управляющий директор, начальник управления электронных рынков Сбербанка, отметил: «Наша платформа является уникальной по многим параметрам и позволяет продуманно и эффективно осуществлять широкий спектр внешнеэкономических операций, управлять валютными рисками и ликвидностью. Мы предоставляем не только набор высокоточных инструментов и функций, но одновременно обеспечиваем удобный доступ к широкой линейке продуктов Сбербанка, которые помогают решать задачи качественного распределения денежных потоков в режиме реального времени».



Другие материалы рубрики

Основатели «Техносерва» заочно арестованы

5 главных ИТ-тенденций в розничном банкинге

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск

Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября

Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету

Техника

Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad?

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии