Браузер Vivaldi стал безопаснее и получил защиту от автоматического воспроизведения видео на веб-страницах

В новой версии браузера Vivaldi (2.7) пользователи получили возможность избежать раздражающего эффекта от автоматического воспроизведения медиаконтента на просматриваемых страницах. Опция отключения звука на пока не используемых вкладках являлась одной из самых востребованных среди пользователей Vivaldi.

Теперь достаточно отключить звук на неиспользуемых вкладках с помощью соответствующего пункта контекстного меню вкладки.

Данная опция появилась в дополнение к уже существующим средствам управления звуком на вкладках, которые размещены в настройках браузера, в секции «Вкладки», раздел «Возможности вкладки».

Другие возможности управления звуком включают в себя отключение всех других вкладок через контекстное меню панели вкладок или боковой панели «Окно», а также с помощью быстрых команд (F2 / ⌘+E и ввести «заглушить», затем выбрать нужную опцию из списка) или назначенных пользователем быстрых клавиш.

Пользователи всегда стараются ускорить свою работу в сети, и быстрый доступ к профилям позволяет сделать работу с браузером чуть быстрее — поэтому данная функция была улучшена в новой версии Vivaldi.

Теперь пользователи могут создавать на рабочем столе иконки запуска браузера с конкретным профилем. Новая опция доступна в меню настройки профиля в разделах «Добавить пользователя / Редактировать пользователя». На данный момент функция доступна только пользователям Windows версии браузера.

Несмотря на то, что флэш-технология постепенно уходит в историю, остаётся ещё много веб-сайтов, которые используют флэш, и много пользователей, которые этими веб-сайтами пользуются. Поэтому в новой версии Vivaldi была добавлена опция, которая позволяет ещё немного продлить жизнь флэш для пользователей и принудительно включить поддержку данного контента. Соответствующий пункт настройки находится в секции «Веб-страницы» в разделе «Плагины».

Объёмные страницы могут загружаться довольно долго, заставляя пользователей гадать о том, на каком этапе находится процесс загрузки данных. В новой версии браузера Vivaldi была улучшена панель состояния, размещённая в нижней части окна браузера. Теперь на ней будет выводиться информация о том, что происходит в данный момент с процессом загрузки.

Если кто-то из пользователей MacOS сталкивался с «падениями» браузера во время работы, они будут рады новости о том, что разработчики Vivaldi приложили большие усилия к улучшению стабилизации работы браузера, что позволит значительно сократить число проблем, связанных с несанкционированным закрытием приложения.

«Мы всегда сфокусированы на том, чтобы сделать браузер Vivaldi лучше, удобней и быстрее. Мы хотим предоставить нашим пользователям только лучший продукт. Вот почему мы постоянно работаем над вещами, подобными перечисленным выше — эти функции позволяют вам работать более продуктивно в сети», – сказал директор Vivaldi CEO Йон фон Тэчнер.