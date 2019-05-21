«Вконтакте» запустила платформу «Биржа авторов»

Социальная сеть «Вконтакте» запустила «Биржу авторов». Это платформа, на которой исполнители могут разместить портфолио и откликнуться на задачи, а представители брендов, администраторы сообществ и специалисты по рекламе – опубликовать свое задание или выбрать конкретных авторов и предложить проект только им. Получение «огня Прометея» – обязательное условия для попадания на платформу. В данный момент «Биржа авторов» доступна администратором сообществ.

Сейчас в «Бирже авторов» представлены 1059 исполнителей. Чтобы присоединиться к каталогу, создатель или администратор сообщества должен подать заявку, в которой указываются род деятельности, предпочитаемая тематика, опыт работы и ссылки на лучшие работы. После одобрения заявки автор может откликаться на опубликованные задания или принимать предложения от заказчиков.

Чтобы присоединиться к «Бирже авторов» в качестве заказчика, достаточно иметь рекламный кабинет «Вконтакте». Работодатель может опубликовать задание на платформе, и его увидят все авторы каталога. В заявке необходимо указать сроки исполнения, приблизительную стоимость работ и страницу «Вконтакте» для связи. Также заказчики могут сначала выбрать некоторых авторов по их портфолио и предложить проект только им – если исполнитель заинтересуется, то сможет ответить по контактам, оставленным для связи.

«Биржа авторов – это связующее звено между заказчиками и авторами. Заказчики найдут художников, музыкантов, дизайнеров, копирайтеров, даже мастеров мемов, а авторы получат интересные заказы и оплату за свой труд. В дальнейшем мы хотим масштабировать Биржу и дать возможность подавать заявку любым талантливым авторам вне зависимости от того, были они отмечены Прометеем или нет», – отметила руководитель направления VK Talents Дарья Рузанова.